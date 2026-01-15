Thứ năm, 15/1/2026, 06:12 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Xác định bốn trận tứ kết U23 châu Á 2026 | Mỹ dừng xử lý visa cho công dân 75 nước
Ngày 14 tháng 1 năm 2026, giá vàng trong nước tăng mạnh, lập đỉnh lịch sử; Trung tâm hành chính Bình Dương chuyển thành tòa nhà Khoa học công nghệ...
- 00:12 Ngày 14 tháng 1 năm 2026, giá vàng trong nước tăng mạnh, lập đỉnh lịch sử
- 01:05 Thành phố Hồ Chí Minh chốt tiến độ 6 tuyến metro trước năm 2030
- 02:02 Sân bay quốc tế Liên Khương sẽ đóng cửa từ ngày 4 tháng 3 để sửa chữa hạ tầng xuống cấp
- 02:51 Dự kiến thu phí 5 dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ tháng 2 năm 2026
- 03:44 Trung tâm hành chính Bình Dương chuyển thành tòa nhà Khoa học công nghệ
- 05:05 Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc dự kiến đầu tư tối thiểu 130.000 tỷ đồng vào Cà Mau trong 5 năm
- 05:58 Hải Phòng có thêm dự án nhà xã hội gần 20 triệu một m2
- 06:56 Xác định bốn trận tứ kết U23 châu Á 2026
- 08:05 Ấn Độ cân nhắc nới hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tham gia thầu hạ tầng
- 08:54 Mỹ dừng xử lý visa cho công dân 75 nước
- 10:00 Ông Trump: Không thể chấp nhận việc Mỹ không có Greenland