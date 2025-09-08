Thứ hai, 8/9/2025, 06:15 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Vốn ngoại đổ vào bất động sản công nghiệp | Bão Tapah mạnh cấp 10, gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ 9/9
Ba kiểu biệt đãi dọn đường cho tập đoàn Thuận An trúng thầu nghìn tỷ; Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh...
- 00:12 Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh
- 01:06 Tín dụng tăng mạnh, áp lực lạm phát và tỷ giá dồn dập
- 01:56 Vốn ngoại đổ vào bất động sản công nghiệp
- 03:02 Phương án rút ngắn tiến độ 4-8 tháng ở cao tốc ngang miền Tây
- 04:20 Ba kiểu biệt đãi dọn đường cho tập đoàn Thuận An trúng thầu nghìn tỷ
- 06:12 Hoa hậu Thùy Tiên ký hợp đồng khống để 'giữ hình ảnh' trong vụ án kẹo Kera
- 07:40 Bão Tapah mạnh cấp 10, gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ 9/9
- 08:51 Báo cáo việc làm Mỹ khiến vàng lập đỉnh, chứng khoán và dầu đồng loạt giảm
- 09:38 Bitcoin mất mốc 112.000 USD, nguy cơ rơi sâu
