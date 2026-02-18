Điểm tin 6h: VN-Index lập đỉnh, định giá vẫn hấp dẫn | Mùng 1 Tết, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

Nhà đầu tư ngoại có thể được góp đến 49% vào hãng bay Việt Nam; Ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi dịp Tết...