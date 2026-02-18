Thứ tư, 18/2/2026, 06:59 (GMT+7)
Điểm tin 6h: VN-Index lập đỉnh, định giá vẫn hấp dẫn | Mùng 1 Tết, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh
Nhà đầu tư ngoại có thể được góp đến 49% vào hãng bay Việt Nam; Ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi dịp Tết...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 VN-Index lập đỉnh, định giá vẫn hấp dẫn
- 01:04 Mùng 1 Tết, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh
- 01:56 Ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi dịp Tết
- 02:44 Nhà đầu tư ngoại có thể được góp đến 49% vào hãng bay Việt Nam
- 03:48 Hàn Quốc bơm 3,3 tỷ USD tiền mới dịp Tết
- 04:33 Nga lập kỷ lục xuất khẩu dầu sang Trung Quốc
- 05:21 Iran - Mỹ đạt được 'bộ nguyên tắc' đàm phán
- 07:02 Cuba lao đao vì khủng hoảng nhiên liệu