Điểm tin
Điểm tin 6h: VN-Index lập đỉnh, định giá vẫn hấp dẫn | Mùng 1 Tết, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh
Thứ tư, 18/2/2026, 06:59 (GMT+7)

Điểm tin 6h: VN-Index lập đỉnh, định giá vẫn hấp dẫn | Mùng 1 Tết, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh

Nhà đầu tư ngoại có thể được góp đến 49% vào hãng bay Việt Nam; Ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi dịp Tết...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: VN-Index lập đỉnh, định giá vẫn hấp dẫn | Mùng 1 Tết, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh