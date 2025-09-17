Thứ tư, 17/9/2025, 06:17 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Việt Nam đề nghị Nga hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng biển | Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng hóa sáng tạo
Khai trừ 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Đề xuất nhanh chóng ban hành danh mục bệnh hiếm;...
- 00:12 Việt Nam đề nghị Nga hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng biển
- 01:09 Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng hóa sáng tạo
- 02:16 Khai trừ 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương
- 03:23 Đề xuất nhanh chóng ban hành danh mục bệnh hiếm
- 04:04 Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số đạt 60% GRDP năm 2045
- 05:03 Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành khoa học và công nghệ
- 05:40 Chính phủ yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới
- 06:27 Vietnam Airlines thoát âm vốn chủ sở hữu
- 07:41 Bác sĩ Việt sản xuất tế bào trị ung thư máu
- 08:32 Tranh chấp tên gọi cuộc thi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'
- 09:35 Ông Trump nói Mỹ đã tìm được người mua TikTok
