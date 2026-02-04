Điểm tin
Điểm tin 6h: Việt Nam bị Indonesia loại ở futsal châu Á | Làn sóng đầu tư AI của công nghệ Mỹ đổ vào Ấn Độ
Lãi suất liên ngân hàng vượt 9%, Ngân hàng Nhà nước bơm gấp hơn 110.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản; Đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp dẫn dắt, VN-Index tăng gần 7 điểm...

