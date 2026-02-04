Thứ tư, 4/2/2026, 06:18 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Việt Nam bị Indonesia loại ở futsal châu Á | Làn sóng đầu tư AI của công nghệ Mỹ đổ vào Ấn Độ
Lãi suất liên ngân hàng vượt 9%, Ngân hàng Nhà nước bơm gấp hơn 110.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản; Đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp dẫn dắt, VN-Index tăng gần 7 điểm...
- 00:12 Cuối chiều 3/2: Giá vàng trong nước bật tăng hơn 10 triệu đồng/lượng
- 01:04 Lãi suất liên ngân hàng vượt 9%, Ngân hàng Nhà nước bơm gấp hơn 110.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản
- 01:51 Đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp dẫn dắt, VN-Index tăng gần 7 điểm
- 02:39 Tuyến metro Đà Nẵng – Hội An 47.700 tỷ đồng đang được quan tâm
- 03:26 Việt Nam bị Indonesia loại ở futsal châu Á
- 04:39 Làn sóng đầu tư AI của công nghệ Mỹ đổ vào Ấn Độ