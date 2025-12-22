Thứ hai, 22/12/2025, 06:01 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Viên chức được quản lý theo vị trí, đánh giá bằng hiệu quả | Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết Dương lịch
Lãi suất huy động lên 7-8% một năm; Hơn 700.000 người phải sơ tán do xung đột Campuchia - Thái Lan...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế
- 01:13 Ngành bảo hiểm đối mặt áp lực bồi thường lớn chưa từng có
- 02:21 Từ 1/1/2026, giảm 70% tiền chuyển đất nông nghiệp sang đất ở
- 03:11 Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi giao thông xanh chậm nhất vào năm 2030
- 04:19 Lãi suất huy động lên 7-8% một năm
- 05:16 Viên chức được quản lý theo vị trí, đánh giá bằng hiệu quả
- 07:04 Bộ Xây dựng: Sẽ sửa hai luật về bất động sản trong 2026
- 08:35 Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết Dương lịch
- 09:37 EU lục đục nội bộ quanh kế hoạch ngân sách 2.000 tỷ euro giai đoạn 2028–2035
- 10:31 Nền kinh tế Nga đón thêm sức ép, nhưng chưa đủ buộc Điện Kremlin xuống thang
- 11:35 Đồng yên sụt giá mạnh dù BOJ nâng lãi suất cao nhất 30 năm
- 12:34 Hơn 700.000 người phải sơ tán do xung đột Campuchia - Thái Lan