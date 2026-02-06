Thứ sáu, 6/2/2026, 06:11 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Vé tàu, xe Tết khan hiếm dù giá tăng cao | Chùm đô thị vệ tinh trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Giá mua, bán vàng nhẫn sụt hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng; Bitcoin bị bán tháo, thủng mốc 70.000 USD;...
- 00:11 Vé tàu, xe Tết khan hiếm dù giá tăng cao
- 01:36 Chùm đô thị vệ tinh trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
- 02:32 Giá mua, bán vàng nhẫn sụt hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng
- 03:30 Bitcoin bị bán tháo, thủng mốc 70.000 USD
- 04:26 Bảng đèn LED ôtô hiện chữ xúc phạm công an, tài xế nói bị người lạ 'hack'
- 05:18 Công an Gia Lai thông báo bắt hai kẻ cướp ngân hàng
- 06:03 Hồng Kông dự kiến cấp giấy phép stablecoin đầu tiên trong tháng 3
- 06:54 Nhiều địa phương Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2026