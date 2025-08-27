Thứ tư, 27/8/2025, 06:16 (GMT+7)
Điểm tin 6h: TP HCM đặt mục tiêu nửa cuối năm tăng trưởng trên 10% | Tràn lan xâm phạm sở hữu trí tuệ
Hôm nay Hà Nội tiếp tục mưa; Ba ngân hàng Việt được S&P nâng hạng tín nhiệm...
- 00:13 Quy định mới: Vàng nguyên liệu nhập khẩu phải từ 99,5% trở lên
- 01:02 VN-Index bứt phá 53,6 điểm, áp sát đỉnh cũ – ngân hàng dẫn sóng, tiền đua giá ào ạt
- 02:23 Ba ngân hàng Việt được S&P nâng hạng tín nhiệm
- 03:25 NHNN tiếp tục bán USD can thiệp, giá đô ngân hàng tăng trở lại
- 04:32 TP HCM đặt mục tiêu nửa cuối năm tăng trưởng trên 10%
- 05:22 Tràn lan xâm phạm sở hữu trí tuệ
- 06:28 Đêm nay và ngày mai Hà Nội tiếp tục mưa
- 07:50 Trump dọa áp thuế 200% nếu Trung Quốc siết nam châm đất hiếm
- 08:34 Ukraine thừa nhận Nga tiến quân vào tỉnh Dnipropetrovsk
