Thứ sáu, 23/1/2026, 06:10 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV | Miền Bắc rét buốt
Hơn 13.700 gian hàng vi phạm bị gỡ khỏi các nền tảng online; Ngân hàng đầu tiên hé lộ thời điểm ra mắt vàng thương hiệu riêng và sàn crypto;...
- 00:12 Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV
- 01:33 Nhiệt độ tiếp tục giảm, miền Bắc rét buốt
- 02:25 Hơn 13.700 gian hàng vi phạm bị gỡ khỏi các nền tảng online
- 03:21 Ngân hàng đầu tiên hé lộ thời điểm ra mắt vàng thương hiệu riêng và sàn crypto
- 04:15 Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam lên mức đầu tư
- 05:04 Ngành xe điện Trung Quốc bước vào “downtrend”
- 05:55 Nga bất ngờ hưởng lợi lớn từ vàng giữa vòng xoáy trừng phạt