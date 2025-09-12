Thứ sáu, 12/9/2025, 06:21 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030 | 'Có dấu hiệu tấn công đánh cắp dữ liệu cá nhân' tại CIC
Phó thủ tướng: Xử nghiêm chủ đầu tư dự án điện chậm tiến độ; Yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng, chứng khoán...
- 00:12 Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030
- 01:11 Phó thủ tướng: Xử nghiêm chủ đầu tư dự án điện chậm tiến độ
- 02:12 Yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng, chứng khoán
- 03:00 'Có dấu hiệu tấn công đánh cắp dữ liệu cá nhân' tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia
- 03:52 Đóng một phần cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 để lắp thiết bị giám sát
- 04:50 Cảnh sát Mỹ thu được hình ảnh tay súng ám sát đồng minh của ông Trump
