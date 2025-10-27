Điểm tin
Điểm tin 6h: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Trump | Huế cho học sinh nghỉ học tránh lũ
Thứ hai, 27/10/2025, 06:04 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Trump | Huế cho học sinh nghỉ học tránh lũ

Hai người tử vong trong mưa lớn ở Đà Nẵng; Giá vàng thế giới tuần này dự báo giảm tiếp...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Trump | Huế cho học sinh nghỉ học tránh lũ