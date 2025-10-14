Thứ ba, 14/10/2025, 06:42 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày | Ông Trump: Ác mộng đau đớn ở Gaza đã qua
Nền tảng blockchain Việt Nam chính thức lên sàn giao dịch hàng đầu Mỹ; Bangkok là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025...
- 00:12 VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm
- 01:02 Giá vàng miếng vượt mốc kỷ lục 144 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lập đỉnh mới
- 01:48 Nền tảng blockchain Việt Nam chính thức lên sàn giao dịch hàng đầu Mỹ
- 02:36 Hơn 30% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm được đề xuất cắt giảm
- 03:28 Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày
- 04:17 Phát biểu đáng chú ý của Fed, căng thẳng Mỹ - Trung và mùa báo cáo quý 3 định hình tâm lý thị trường
- 05:03 Warren Buffett lãi gần 400% với cổ phiếu Nhật, nâng tổng danh mục lên 31 tỷ USD
- 05:51 Bangkok là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025
- 06:50 Ông Trump: Ác mộng đau đớn ở Gaza đã qua
- 07:41 Bộ trưởng Mỹ: Thuế 100% với Trung Quốc không nhất thiết thực thi