Thứ hai, 25/8/2025, 06:16 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão | Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine
Gần 400 quân và dân đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn tránh bão; Giá vàng lập đỉnh mới, tỷ giá USD hạ nhiệt sau can thiệp......
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão
- 01:52 Gần 400 quân và dân đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn tránh bão
- 02:47 Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài
- 03:52 Giá vàng lập đỉnh mới, tỷ giá USD hạ nhiệt sau can thiệp
- 05:06 Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine
- 06:29 Ông Zelensky kêu gọi quân đội nước ngoài hiện diện ở Ukraine sau chiến sự
- 07:31 Mỹ – EU ký thỏa thuận khung, giảm thuế quan ô tô, gỗ và chip về 15%
- 08:33 Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua dầu Nga bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ
- 09:31 Israel tập kích thủ đô Yemen
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão | Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine