Điểm tin
Điểm tin 6h: Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão | Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine
Thứ hai, 25/8/2025, 06:16 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão | Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine

Gần 400 quân và dân đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn tránh bão; Giá vàng lập đỉnh mới, tỷ giá USD hạ nhiệt sau can thiệp......

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão | Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine