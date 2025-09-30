Thứ ba, 30/9/2025, 06:41 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Thiệt hại ban đầu do bão Bualoi | 'Bỏ bằng tốt nghiệp THCS giúp giảm áp lực bằng cấp'
Tổng Bí thư đề nghị tạo điều kiện để Việt Nam nhận công nghệ tiên tiến từ Mỹ; Hàng chục nghìn căn hộ tại TP HCM vẫn 'treo' sổ hồng...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 19 người chết, 13 người mất tích do bão Bualoi
- 01:17 'Bỏ bằng tốt nghiệp THCS giúp giảm áp lực bằng cấp'
- 02:10 Tổng Bí thư đề nghị tạo điều kiện để Việt Nam nhận công nghệ tiên tiến từ Mỹ
- 03:02 Việt Nam - Đức nhất trí sớm nâng cấp quan hệ song phương
- 03:48 Ông Lê Quang Mạnh được giao điều hành Văn phòng Quốc hội
- 04:38 Hàng chục nghìn căn hộ tại TP HCM vẫn 'treo' sổ hồng