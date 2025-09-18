Thứ năm, 18/9/2025, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Tài xế gây tai nạn 3 người chết ở Quảng Trị bị bắt | Áp thấp nhiệt đới đêm nay vào Biển Đông
Bộ Nội vụ đề xuất lao động việc làm công hưởng lương làm thêm đến 300%; UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5;...
- 00:12 'Mô hình dưỡng lão bán trú cần trở thành trụ cột an sinh mới'
- 01:01 Tài xế gây tai nạn 3 người chết ở Quảng Trị bị bắt
- 01:40 Áp thấp nhiệt đới đêm nay vào Biển Đông
- 02:37 Cảnh sát giao thông muốn thu hẹp làn đường ôtô ở nội đô
- 03:08 Bộ Nội vụ đề xuất lao động việc làm công hưởng lương làm thêm đến 300%
- 04:23 UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5%
- 05:34 Bỏ đình chỉ học, kỷ luật nặng nhất với học sinh là viết bản kiểm điểm
- 06:23 Fed giảm lãi suất 0,25%
