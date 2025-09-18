Điểm tin 6h: Tài xế gây tai nạn 3 người chết ở Quảng Trị bị bắt | Áp thấp nhiệt đới đêm nay vào Biển Đông

Bộ Nội vụ đề xuất lao động việc làm công hưởng lương làm thêm đến 300%; UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5;...