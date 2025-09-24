Điểm tin 6h: Siêu bão Ragasa giảm cấp | Thủ tướng yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay

'Việt Nam đến giai đoạn phải ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ'; SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm