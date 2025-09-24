Thứ tư, 24/9/2025, 06:02 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Siêu bão Ragasa giảm cấp | Thủ tướng yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay
'Việt Nam đến giai đoạn phải ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ'; SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm
- 00:13 Siêu bão Ragasa giảm cấp
- 01:15 Thủ tướng yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay
- 01:56 'Việt Nam đến giai đoạn phải ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ'
- 02:47 SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm
- 03:24 'Giá nhà tăng cao khiến người trẻ không dám kết hôn, sinh con'
- 04:27 Giáo viên dạy thêm giờ được trả lương gấp rưỡi, tối đa 200 tiết
- 05:15 Việt Nam có thể thu 1,9 tỷ USD hàng năm khi bán tín chỉ carbon quốc tế
- 06:17 Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới sắp đến Việt Nam
- 07:16 Ông Trump chỉ trích các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine
