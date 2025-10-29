Thứ tư, 29/10/2025, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Sạt lở, lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng | Tổng Bí thư Tô Lâm viếng mộ Karl Marx tại Anh
Người dân không phải xuất trình giấy tờ có trên VNeID khi chứng thực; Dự kiến trung tâm dạy thêm phải công khai danh sách học sinh;...
- 00:14 Sạt lở, lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng
- 01:15 Tổng Bí thư Tô Lâm viếng mộ Karl Marx tại Anh
- 02:07 Người dân không phải xuất trình giấy tờ có trên VNeID khi chứng thực
- 02:45 Dự kiến trung tâm dạy thêm phải công khai danh sách học sinh
- 03:50 Giá vàng rơi hơn 10 triệu đồng/lượng so với đỉnh, áp lực bán lan rộng
- 04:53 Giá gạo nội địa neo cao dù xuất khẩu sụt mạnh
- 05:50 VN-Index đảo chiều ngoạn mục nhờ dòng tiền ngoại
- 06:52 ASEAN và Trung Quốc ký nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ACFTA 3.0
- 07:48 Việt Nam - Thái Lan xem xét lập liên doanh kiểm soát giá và mở rộng thị trường
- 08:48 Thái Lan nhầm cờ Việt Nam ở lễ bốc thăm giải Đông Nam Á
- 09:26 Elon Musk có thể rời Tesla nếu không được thông qua gói thù lao 1.000 tỷ USD