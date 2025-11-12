Thứ tư, 12/11/2025, 06:30 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Sắp có cổng kê khai thuế cho hộ kinh doanh | Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tăng gần 300
Chủ tịch Ninh Bình làm Phó bí thư Hưng Yên; Sắp có cổng kê khai thuế cho hộ kinh doanh;...
- 00:12 Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tăng gần 300
- 00:42 Đề xuất ôtô sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn khí thải Euro 3 vào năm sau
- 01:36 Chủ tịch Ninh Bình làm Phó bí thư Hưng Yên
- 02:19 Sắp có cổng kê khai thuế cho hộ kinh doanh
- 03:10 FLC thay loạt lãnh đạo, đặt mục tiêu khôi phục giao dịch cổ phiếu vào tháng 1/2026
- 04:08 Giải ngân đầu tư công ì ạch vì địa phương chưa ổn định bộ máy sau sáp nhập
- 05:02 Xuất siêu gần 20 tỷ USD, thu ngân sách ngành Hải quan 10 tháng vượt 379.000 tỷ đồng
- 06:00 Công ty AI và tiền điện tử dẫn đầu tăng trưởng cổ phiếu IPO tại Mỹ
- 07:17 Nga mở rộng hợp tác hạt nhân với Ấn Độ, chuẩn bị hàng loạt dự án mới
- 08:08 Nhật Bản 'vung tiền' khuyến sinh