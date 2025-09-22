Điểm tin 6h: Ragasa mạnh lên thành siêu bão | Xuất khẩu rau quả thu kỷ lục 1,3 tỷ USD trong tháng 9

Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu các hoạt động song phương ở Mỹ; Canada, Anh và Australia công nhận Nhà nước Palestine...