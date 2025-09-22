Thứ hai, 22/9/2025, 06:20 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ragasa mạnh lên thành siêu bão | Xuất khẩu rau quả thu kỷ lục 1,3 tỷ USD trong tháng 9
Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu các hoạt động song phương ở Mỹ; Canada, Anh và Australia công nhận Nhà nước Palestine...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Xuất khẩu rau quả thu kỷ lục 1,3 tỷ USD trong tháng 9
- 01:15 Dự án 5,5 tỷ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu tái khởi động, dự kiến đóng góp 1,5 tỷ USD/năm
- 02:17 Ragasa mạnh lên thành siêu bão
- 03:31 Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu các hoạt động song phương ở Mỹ
- 04:17 Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được xóa tội 'trộm cắp'
- 05:20 Vàng, bạc tăng giá liên tục, “danh mục đa tài sản” lên ngôi
- 06:29 Thị trường tiền số rớt giá
- 07:31 Canada, Anh và Australia công nhận Nhà nước Palestine
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Ragasa mạnh lên thành siêu bão | Xuất khẩu rau quả thu kỷ lục 1,3 tỷ USD trong tháng 9