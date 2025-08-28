Thứ năm, 28/8/2025, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Phấn đấu đưa Tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1 | Giá nhà liền thổ TP HCM vượt 176 lần thu nhập người lao động
Thiết bị rung bị lỗi khiến hàng loạt chìa khóa thông minh tê liệt; Hôm nay khai mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 'Bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường'
- 01:07 Thứ trưởng Giáo dục: Phấn đấu đưa Tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1
- 02:23 Hôm nay khai mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
- 03:19 Giá nhà liền thổ TP HCM vượt 176 lần thu nhập người lao động
- 04:32 Israel ra tối hậu thư với cơ quan LHQ tuyên bố nạn đói ở Gaza
- 05:11 Nhiều vùng ở Nga thiếu xăng
- 06:12 AI đang chiếm dần công việc cấp thấp
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Phấn đấu đưa Tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1 | Giá nhà liền thổ TP HCM vượt 176 lần thu nhập người lao động