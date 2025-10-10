Điểm tin 6h: Nhiều doanh nghiệp ở Thái Nguyên thiệt hại tiền tỷ sau lũ | Khởi công cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng

Thủ tướng: Doanh nhân cần 'vươn xa ra biển, bay cao trên trời'; Khu Đông dẫn đầu đà tăng giá căn hộ tại TP HCM...