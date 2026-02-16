Thứ hai, 16/2/2026, 06:07 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Nhiều công trình giao thông thi công xuyên Tết ở Hà Nội | Giá vàng tuần này có thể đi ngang
Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ròng 132 tấn; Ông Trump: Hội đồng Hòa bình cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho Gaza...
- 00:12 Nhiều công trình giao thông thi công xuyên Tết ở Hà Nội
- 00:56 Xuất khẩu điều khởi sắc đầu năm 2026
- 01:48 Giá vàng tuần này có thể đi ngang
- 02:46 SPDR mua thêm 8,5 tạ vàng, nâng nắm giữ lên 1.077 tấn
- 03:31 Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ròng 132 tấn
- 04:20 Ông Trump: Hội đồng Hòa bình cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho Gaza