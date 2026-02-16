Điểm tin 6h: Nhiều công trình giao thông thi công xuyên Tết ở Hà Nội | Giá vàng tuần này có thể đi ngang

Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ròng 132 tấn; Ông Trump: Hội đồng Hòa bình cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho Gaza...