Thứ tư, 10/9/2025, 06:00 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Nhà đầu tư đã trở lại TP HCM | Hai tháng, 'siêu đô thị' TP HCM giải ngân chưa được 1% vốn đầu tư công

Giá chung cư TP HCM tăng tiệm cận nhà liền thổ; Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong một tháng;...

