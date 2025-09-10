Thứ tư, 10/9/2025, 06:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Nhà đầu tư đã trở lại TP HCM | Hai tháng, 'siêu đô thị' TP HCM giải ngân chưa được 1% vốn đầu tư công
Giá chung cư TP HCM tăng tiệm cận nhà liền thổ; Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong một tháng;...
- 00:13 Ông Nguyễn Văn Được: Nhà đầu tư đã trở lại TP HCM
- 01:21 Hai tháng, 'siêu đô thị' TP HCM giải ngân chưa được 1% vốn đầu tư công
- 02:07 Việt - Mỹ khai mạc chương trình Bạn bè Thái Bình Dương
- 02:54 Toàn quyền Australia đến Việt Nam
- 03:49 Bổ cập nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch
- 04:35 Giá chung cư TP HCM tăng tiệm cận nhà liền thổ
- 05:24 Nhà đầu tư mở gần 260.000 tài khoản chứng khoán trong một tháng
- 06:14 3.000 ca phá thai vị thành niên tại Việt Nam mỗi năm
- 06:54 Israel tập kích lãnh đạo Hamas ở Qatar
