Thứ năm, 20/11/2025, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Nguy cơ ùn ứ rác ở TP HCM khi bãi Đa Phước chỉ nhận ban đêm | Phá tường cứu bé gái ở Đà Lạt bị vùi lấp do sạt lở
Đường đèo Mimosa ở Đà Lạt nứt toác, suýt cuốn ôtô khách; Tôm hùm chết hàng loạt do lũ;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Nguy cơ ùn ứ rác ở TP HCM khi bãi Đa Phước chỉ nhận ban đêm
- 01:30 Phá tường cứu bé gái ở Đà Lạt bị vùi lấp do sạt lở
- 02:16 Đường đèo Mimosa ở Đà Lạt nứt toác, suýt cuốn ôtô khách
- 03:06 Tôm hùm chết hàng loạt do lũ
- 03:46 T&T đề xuất làm cao tốc Cà Mau – Bạc Liêu dài hơn 81 km
- 04:27 Goertek tạo 65.000 việc làm và chuẩn bị dự án mới cho 5.000 lao động ở Bắc Ninh
- 05:04 Thị trường TMĐT Việt Nam bước sang giai đoạn “siết chất lượng”
- 06:09 Crypto lao dốc, hơn 1.000 tỷ USD “bốc hơi” trong 6 tuần
- 07:10 EU xây nhà máy đất hiếm trong 500 ngày – quyết tâm giảm phụ thuộc Trung Quốc
- 08:11 Đài Loan “đổ” hơn 3 tỷ USD xây dựng Hòn đảo AI
- 08:56 Trung Quốc tái siết nhập khẩu hải sản, căng thẳng với Nhật Bản leo thang