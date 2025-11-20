Điểm tin
Điểm tin 6h: Nguy cơ ùn ứ rác ở TP HCM khi bãi Đa Phước chỉ nhận ban đêm | Phá tường cứu bé gái ở Đà Lạt bị vùi lấp do sạt lở
Thứ năm, 20/11/2025, 06:06 (GMT+7)

Đường đèo Mimosa ở Đà Lạt nứt toác, suýt cuốn ôtô khách; Tôm hùm chết hàng loạt do lũ;...

Diễm Hạnh

