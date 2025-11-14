Điểm tin
Điểm tin 6h: Nghiên cứu hàng loạt giải pháp chống ngập cho Thái Nguyên | Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan
Thứ sáu, 14/11/2025, 06:32 (GMT+7)

Bộ Giáo dục trăn trở khi nhiều học sinh vùng cao bỏ học đi làm; Hàn Quốc lập kỷ lục hơn 330.000 người 30 tuổi rời thị trường lao động

Phương Nghi

