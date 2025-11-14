Thứ sáu, 14/11/2025, 06:32 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Nghiên cứu hàng loạt giải pháp chống ngập cho Thái Nguyên | Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan
Bộ Giáo dục trăn trở khi nhiều học sinh vùng cao bỏ học đi làm; Hàn Quốc lập kỷ lục hơn 330.000 người 30 tuổi rời thị trường lao động
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Nghiên cứu hàng loạt giải pháp chống ngập cho Thái Nguyên
- 01:00 Bộ Giáo dục trăn trở khi nhiều học sinh vùng cao bỏ học đi làm
- 01:58 Quảng Ninh thúc tiến độ dự án Hạ Long Xanh gần 18 tỷ USD của Vingroup
- 02:42 Gần 3.000 tỷ đồng xây dựng hồ nước ngọt ở Phú Quốc
- 03:41 Cổ phiếu nghìn tỷ “biến mất” khỏi thị trường, VN-Index chững lại
- 04:37 Hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu từ người dùng quốc tế chảy vào túi nhà phát triển game Việt
- 05:35 Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan
- 06:26 Hàn Quốc lập kỷ lục buồn: hơn 330.000 người 30 tuổi rời bỏ thị trường lao động