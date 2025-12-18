Thứ năm, 18/12/2025, 16:51 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Nghi vấn phân chia huy chương muay Thái tại SEA Games | Việt Nam gặp Thái Lan trong chung kết SEA Games 33
Những chính sách tác động lớn tới giao thông Việt Nam 2025; Ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM...
- 00:12 Thái Lan - Việt Nam: Trận chung kết trong mơ ở SEA Games 33
- 01:07 VĐV Thái Lan bị tước HC vàng ngay trước lễ trao giải tại SEA Games
- 02:12 Nghi vấn phân chia huy chương muay Thái tại SEA Games
- 03:01 Những chính sách tác động lớn tới giao thông Việt Nam 2025
- 05:07 Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo việc lập sàn vàng quốc gia trước 20/12
- 05:58 Chứng khoán bật tăng những phút cuối phiên
- 06:52 Giá xăng về dưới 20.000 đồng một lít
- 07:45 Ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM
- 08:42 TP HCM công bố 8 khu đất kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội
- 09:40 Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến vận hành tự động
- 10:30 34 cựu cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị truy tố nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng
- 11:27 Nhóm lừa tình, tiền 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng bị bắt
- 12:25 Thái Lan tuyên bố kiểm soát toàn bộ biên giới phía nam với Campuchia