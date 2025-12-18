Thứ năm, 18/12/2025, 16:51 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Dự kiến học sinh TP HCM nghỉ Tết 11 ngày | Liên đoàn bóng đá châu Á xin lỗi tuyển nữ Việt Nam
Những chính sách tác động lớn tới giao thông Việt Nam 2025; Ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM...
- 00:12 Dự kiến học sinh TP HCM nghỉ Tết 11 ngày
- 01:04 Sở Giáo dục TP HCM: Không để học sinh bị 'ra rìa' nếu không học liên kết
- 01:59 Tuyết rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan
- 02:52 Futsal Việt Nam giành HC vàng SEA Games lịch sử
- 03:27 Liên đoàn bóng đá châu Á xin lỗi tuyển nữ Việt Nam
- 04:10 Chủ tịch Z Holding sản xuất sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng
- 05:04 'Nhiều người tiêu dùng biết hàng giả vẫn mua vì giá rẻ'
- 05:54 TP HCM đầu tư 250 tỷ đồng đưa robot, AI vào phục hồi chức năng
- 06:50 Việt Nam vào top 4 nước có mức độ sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe
- 08:05 Thái Lan - Việt Nam: Trận chung kết trong mơ ở SEA Games 33
- 09:00 VĐV Thái Lan bị tước HC vàng ngay trước lễ trao giải tại SEA Games
- 10:05 Nghi vấn phân chia huy chương muay Thái tại SEA Games
- 10:54 Những chính sách tác động lớn tới giao thông Việt Nam 2025
- 13:00 Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo việc lập sàn vàng quốc gia trước 20/12
- 13:51 Chứng khoán bật tăng những phút cuối phiên
- 14:45 Giá xăng về dưới 20.000 đồng một lít
- 15:38 Ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM
- 16:35 TP HCM công bố 8 khu đất kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội
- 17:33 Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến vận hành tự động
- 18:23 34 cựu cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị truy tố nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng
- 19:20 Nhóm lừa tình, tiền 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng bị bắt
- 20:18 Thái Lan tuyên bố kiểm soát toàn bộ biên giới phía nam với Campuchia