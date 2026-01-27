Thứ ba, 27/1/2026, 06:24 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ngân hàng đồng loạt hạ giá mua USD | Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất
Hơn 43% lao động đóng BHXH thấp hơn thu nhập thực tế; Ông Trump điều trùm biên giới tới Minnesota quản lý ICE...
- 00:12 Ngân hàng đồng loạt hạ giá mua USD
- 01:10 Điểm nghẽn lớn trong cuộc giải phóng mặt bằng APEC 2027
- 02:01 Thương mại điện tử tăng tốc, áp lực chuẩn hóa giao dịch gia tăng
- 02:51 Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất
- 04:10 Nhiều vị trí quản lý nhận lương trên 100 triệu đồng mỗi tháng
- 05:50 Hơn 43% lao động đóng BHXH thấp hơn thu nhập thực tế
- 07:10 Sự cố Microsoft 365 và làn sóng siết mạng xã hội tại Pháp
- 07:57 Thị trường nín thở trước cuộc họp Fed
- 08:53 Trump dọa áp thuế 100%, Canada chùn bước với Trung Quốc
- 09:52 Ông Trump điều trùm biên giới tới Minnesota quản lý ICE
- 10:53 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia được thi đấu trở lại