Thứ năm, 26/2/2026, 06:13 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa có thể lên 350 triệu | Người bị thu hồi đất được mua nhà xã hội không cần bốc thăm
Giá vàng trong nước tăng chậm, chỉ bằng một nửa đà thế giới; Hòn Khoai định hướng thành đảo di sản...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Giá vàng trong nước tăng chậm, chỉ bằng một nửa đà thế giới
- 00:54 Mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa có thể lên 350 triệu đồng
- 01:57 Xuất khẩu rau quả tăng 73% ngay tháng đầu năm
- 02:45 Người bị thu hồi đất được mua nhà xã hội không cần bốc thăm
- 03:45 Hòn Khoai định hướng thành đảo di sản
- 04:50 Tàu SE3 tông nát xe tải mắc kẹt trên đường sắt
- 05:36 Giá bạc Thượng Hải vượt 100 USD/ounce sau nhịp điều chỉnh 30%
- 06:25 Trung Quốc cấm xuất khẩu khoáng sản chiến lược cho 20 công ty Nhật Bản