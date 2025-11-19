Thứ tư, 19/11/2025, 06:19 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Một số nơi miền Bắc dưới 5 độ C | Maersk muốn đầu tư, xây cảng biển container lớn tại Việt Nam
Mưa lũ Khánh Hòa làm 10 người chết, 2 nạn nhân mất tích; Giá vàng trong nước giảm sâu, áp lực từ đồng đô la mạnh lên và lo ngại lãi suất Mỹ...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ngày mai một số nơi miền Bắc dưới 5 độ C
- 01:08 Mưa lũ Khánh Hòa làm 10 người chết, 2 nạn nhân mất tích
- 01:44 Maersk muốn đầu tư, xây cảng biển container lớn tại Việt Nam
- 02:28 Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục ra tòa
- 03:22 7 người bị bắt trong vụ chém gục hai cậu cháu ở TP HCM
- 04:09 Loạt ngân hàng tư nhân tăng lãi suất tiết kiệm
- 05:13 Hải Phòng miễn giảm thuế đất lên đến 15 năm cho doanh nghiệp khoa học công nghệ
- 06:00 VN-index tăng phiên thứ ba liên tiếp dù dòng tiền thận trọng
- 07:01 Giá vàng trong nước giảm sâu, áp lực từ đồng đô la mạnh lên và lo ngại lãi suất Mỹ
- 07:56 Bitcoin sụt giá mạnh dưới 90.000 usd, tâm lý thị trường rơi vào vùng cực kỳ sợ hãi
- 08:47 Toàn bộ phạm nhân tẩu thoát bên ngoài tòa án Campuchia bị bắt