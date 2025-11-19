Điểm tin 6h: Một số nơi miền Bắc dưới 5 độ C | Maersk muốn đầu tư, xây cảng biển container lớn tại Việt Nam

Mưa lũ Khánh Hòa làm 10 người chết, 2 nạn nhân mất tích; Giá vàng trong nước giảm sâu, áp lực từ đồng đô la mạnh lên và lo ngại lãi suất Mỹ...