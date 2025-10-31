Điểm tin 6h: 'Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng' | Cháy căn hộ tầng 4 chung cư ở Hà Nội

Quả đồi nứt toác trên đường cửa ngõ Đà Lạt đi Phan Rang; Việt - Hàn nhất trí đưa khoa học, công nghệ thành trụ cột trong quan hệ...