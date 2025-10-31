Thứ sáu, 31/10/2025, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: 'Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng' | Cháy căn hộ tầng 4 chung cư ở Hà Nội
Quả đồi nứt toác trên đường cửa ngõ Đà Lạt đi Phan Rang; Việt - Hàn nhất trí đưa khoa học, công nghệ thành trụ cột trong quan hệ...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Cháy căn hộ tầng 4 chung cư ở Hà Nội
- 01:04 Quả đồi nứt toác trên đường cửa ngõ Đà Lạt đi Phan Rang
- 01:54 'Cần nhân rộng mô hình không thu phí khi đưa lao động đi nước ngoài'
- 02:47 'Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng'
- 03:33 Việt - Hàn nhất trí đưa khoa học, công nghệ thành trụ cột trong quan hệ