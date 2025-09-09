Điểm tin
Điểm tin 6h: Metro Bến Thành - Tham Lương có tư vấn mới, dự kiến khởi công cuối năm | Giao dịch gạo Việt chững lại khi Philippines ngưng nhập
Thứ ba, 9/9/2025, 06:11 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Metro Bến Thành - Tham Lương có tư vấn mới, dự kiến khởi công cuối năm | Giao dịch gạo Việt chững lại khi Philippines ngưng nhập

Đi vào làn sát dải phân cách giữa trên hai cao tốc, tài xế xe tải sẽ bị phạt từ 9/9; Khuyến nghị người dân thận trọng khi mua vàng

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Metro Bến Thành - Tham Lương có tư vấn mới, dự kiến khởi công cuối năm | Giao dịch gạo Việt chững lại khi Philippines ngưng nhập