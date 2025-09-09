Thứ ba, 9/9/2025, 06:11 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Metro Bến Thành - Tham Lương có tư vấn mới, dự kiến khởi công cuối năm | Giao dịch gạo Việt chững lại khi Philippines ngưng nhập
Đi vào làn sát dải phân cách giữa trên hai cao tốc, tài xế xe tải sẽ bị phạt từ 9/9; Khuyến nghị người dân thận trọng khi mua vàng
- 00:12 Đi vào làn sát dải phân cách giữa trên hai cao tốc, tài xế xe tải sẽ bị phạt từ 9/9
- 00:59 Khuyến nghị người dân thận trọng khi mua vàng
- 01:39 Metro Bến Thành - Tham Lương có tư vấn mới, dự kiến khởi công cuối năm
- 02:44 Giao dịch gạo Việt chững lại khi Philippines ngưng nhập
- 03:37 Xuất khẩu 340.000 liều vaccine tả lợn châu Phi sang Philippines
- 04:26 Bán tháo lan rộng, VN-Index mất hơn 42 điểm về sát 1.620
- 05:26 World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam thu hẹp
- 06:42 Từ 1/9 đến 30/11/2025: Toàn quốc rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai
- 07:43 Cảnh sát Nepal nổ súng vào người biểu tình, 11 người chết
- 08:28 Bộ trưởng Indonesia mất chức giữa sóng biểu tình bạo lực
