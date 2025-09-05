Thứ sáu, 5/9/2025, 06:08 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Lương giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng | Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan; Chủ quán karaoke cháy 32 người chết được đề nghị giảm án...
- 00:12 Lương giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng
- 01:16 Việt Nam đặt mục tiêu 70% chất thải công nghiệp được phân loại, tái chế
- 02:04 Tổng Bí thư: Không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, quy mô khi làm điện hạt nhân
- 02:48 Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan
- 03:34 Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản
- 04:22 Chủ quán karaoke cháy 32 người chết được đề nghị giảm án
- 06:09 Người chết do động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.200
