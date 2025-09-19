Điểm tin
Điểm tin 6h: Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù' | CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ
Thứ sáu, 19/9/2025, 06:04 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù' | CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ

34 người bị bắt vì lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng; Trung Quốc có thể đã xuất xưởng tiêm kích J-20 nhiều gấp 1,5 lần F-22 Mỹ...

Phương Nghi

Nội dung chính

