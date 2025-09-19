Thứ sáu, 19/9/2025, 06:04 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù' | CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ
34 người bị bắt vì lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng; Trung Quốc có thể đã xuất xưởng tiêm kích J-20 nhiều gấp 1,5 lần F-22 Mỹ...
Nội dung chính
- 00:12 34 người bị bắt vì lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng
- 00:54 Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'
- 01:43 'Việt Nam không nên quản lý cứng nhắc thị trường tài sản số'
- 02:43 Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xói lở do 'tháo gờ chắn nước'
- 03:48 Cuộc đua nước rút của du lịch Việt đón 25 triệu khách quốc tế
- 04:36 Rau quả Việt bứt phá trở lại ở thị trường Trung Quốc
- 05:24 CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ
- 06:07 Trung Quốc có thể đã xuất xưởng tiêm kích J-20 nhiều gấp 1,5 lần F-22 Mỹ
