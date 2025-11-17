Thứ hai, 17/11/2025, 06:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Lũ lại dâng trong đêm ở phố cổ Hội An | Quang Liêm bị loại sau ba lần 'chết hụt' ở World Cup cờ vua
Mưa ngập đường sắt, nhiều tàu dừng chạy: Giới phân tích dự đoán giá vàng suy yếu tuần này...
- 00:12 Dự kiến tăng gần gấp bốn lần ngân sách cho khoa học – công nghệ năm 2026
- 01:13 Thủy điện Hòa Bình mở rộng tiến gần mốc hoàn thành, tăng năng lực phủ đỉnh cho hệ thống điện
- 02:01 Chủ tịch Lai Châu làm Phó bí thư Điện Biên
- 02:47 Quang Liêm bị loại sau ba lần 'chết hụt' ở World Cup cờ vua
- 03:35 Lũ lại dâng trong đêm ở phố cổ Hội An
- 04:34 Mưa ngập đường sắt, nhiều tàu dừng chạy
- 05:28 Sạt lở núi vùi lấp 3 người trong lán trại ở Khánh Hòa
- 06:01 Vàng lao dốc mạnh sau loạt phát tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Fed
- 07:03 Giới phân tích dự đoán giá vàng suy yếu tuần này