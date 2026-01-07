Thứ tư, 7/1/2026, 06:10 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Lao động trên 40 tuổi bị cắt giảm việc nhiều nhất năm 2025 | Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp
Hàng không tăng trưởng mạnh cả chuyến bay, hành khách và hàng hóa dịp Tết Dương lịch; Thủ tướng đốc thúc chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam...
- 00:12 Ngày 6/1: Giá vàng trong nước tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng
- 01:05 Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp
- 01:59 Hàng không tăng trưởng mạnh cả chuyến bay, hành khách và hàng hóa dịp Tết Dương lịch
- 02:54 Hải Phòng tăng trưởng GRDP 11,81%, duy trì 11 năm liên tiếp đạt hai chữ số
- 03:53 Trái phiếu Venezuela tăng vọt, quỹ phòng hộ thu lợi lớn sau biến động chính trị
- 04:52 Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nhật Bản