Điểm tin 6h: Lao động trên 40 tuổi bị cắt giảm việc nhiều nhất năm 2025 | Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp

Hàng không tăng trưởng mạnh cả chuyến bay, hành khách và hàng hóa dịp Tết Dương lịch; Thủ tướng đốc thúc chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam...