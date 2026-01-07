Điểm tin
Điểm tin 6h: Lao động trên 40 tuổi bị cắt giảm việc nhiều nhất năm 2025 | Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp
Thứ tư, 7/1/2026, 06:10 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Lao động trên 40 tuổi bị cắt giảm việc nhiều nhất năm 2025 | Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp

Hàng không tăng trưởng mạnh cả chuyến bay, hành khách và hàng hóa dịp Tết Dương lịch; Thủ tướng đốc thúc chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Lao động trên 40 tuổi bị cắt giảm việc nhiều nhất năm 2025 | Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp