Thứ tư, 28/1/2026, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Lao động tiếng Trung được săn đón | Ba giám đốc bị bắt trong vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải rắn ở Hà Nội
Hà Nội lên lộ trình di dời hơn 860.000 dân nội đô; Việt Nam thắng ngược trận ra quân giải futsal châu Á...
- 00:12 Hà Nội lên lộ trình di dời hơn 860.000 dân nội đô
- 01:14 Vàng thế giới lập đỉnh 5.110 USD/ounce, giá vàng trong nước tăng thêm đến 600.000 đồng mỗi lượng
- 02:03 Hà Nội bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 cho các dự án hạ tầng trọng điểm
- 02:57 Động thổ nhà máy pin ô tô điện 130 triệu USD tại thành phố Huế
- 03:52 Ba giám đốc bị bắt trong vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải rắn ở Hà Nội
- 05:11 Việt Nam thắng ngược trận ra quân giải futsal châu Á
- 06:28 Quảng Ngãi mở phố đi bộ bên sông Trà Khúc
- 07:28 Lao động tiếng Trung được săn đón
- 08:44 Mỹ dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng với hơn 8.100 tấn
- 09:32 Tether mua thêm 27 tấn vàng, gia tăng vai trò trên thị trường kim loại quý