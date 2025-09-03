Thứ tư, 3/9/2025, 07:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước | Chủ tịch nước tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít
Du lịch Hà Nội thắng lớn dịp 2/9, nhiều tỉnh thành thất thu vì mưa bão; Nga - Trung ký cam kết triển khai siêu dự án khí đốt...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Giá vàng nhẫn lên gần 128 triệu đồng
- 01:17 Chủ tịch nước lên đường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít
- 02:14 Du lịch Hà Nội thắng lớn dịp 2/9, nhiều tỉnh thành thất thu vì mưa bão
- 03:06 Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến hết 15/9
- 03:47 10 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
- 04:19 Việt Nam tri ân bạn bè quốc tế đã 'tiếp sức mạnh' trong 80 năm qua
- 05:04 Nga - Trung ký cam kết triển khai siêu dự án khí đốt
- 05:40 Ông Putin nêu khả năng Nga - Mỹ - Ukraine cùng vận hành nhà máy điện hạt nhân
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước | Chủ tịch nước tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít