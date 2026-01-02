Thứ sáu, 2/1/2026, 06:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hút thuốc lá điện tử sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng | Hà Giang kẹt cứng, Đà Lạt thông thoáng ngày đầu tiên nghỉ lễ
Những cú lừa từ video giải cứu nạn nhân Campuchia của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải; Những yếu tố tác động đến giá vàng thế giới năm 2026...
- 00:12 Người hút thuốc lá điện tử sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng
- 01:10 Những cú lừa từ video giải cứu nạn nhân Campuchia của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải
- 02:49 Hà Giang kẹt cứng, Đà Lạt thông thoáng ngày đầu tiên nghỉ lễ
- 03:42 TP HCM khơi thông hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ các dự án tồn đọng
- 04:46 Những yếu tố tác động đến giá vàng thế giới năm 2026
- 05:40 Chelsea sa thải HLV Maresca
- 06:30 Ông Trump uống thuốc aspirin nhiều gấp 4 lần liều thông thường