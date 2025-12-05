Điểm tin 6h: Hàng trăm người kêu cứu trong đêm lũ dâng ngập nhà ở Lâm Đồng | Nhiều ngân hàng dừng gói cho vay mua nhà giá rẻ

Bộ trưởng Giáo dục được linh hoạt quyết định bộ sách giáo khoa chung; Ông Trump có thể rút khỏi hiệp định thương mại với Mexico, Canada...