Thứ sáu, 5/12/2025, 06:19 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hàng trăm người kêu cứu trong đêm lũ dâng ngập nhà ở Lâm Đồng | Nhiều ngân hàng dừng gói cho vay mua nhà giá rẻ
Bộ trưởng Giáo dục được linh hoạt quyết định bộ sách giáo khoa chung; Ông Trump có thể rút khỏi hiệp định thương mại với Mexico, Canada...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Hàng trăm người kêu cứu trong đêm lũ dâng ngập nhà ở Lâm Đồng
- 01:06 Đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026
- 01:59 Bộ trưởng Giáo dục được linh hoạt quyết định bộ sách giáo khoa chung
- 02:55 Phương án đầu tư cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỷ đồng
- 03:53 Nhiều ngân hàng dừng gói cho vay mua nhà giá rẻ
- 04:50 Bảng giá đất mới: Giá tăng mạnh, áp lực dồn lên cả doanh nghiệp và người dân
- 05:39 'Vua bút bi' Thiên Long sắp về tay người Nhật
- 06:44 VN-Index tăng phiên thứ bảy, dòng tiền dồn vào ngân hàng
- 07:47 Ông Trump có thể rút khỏi hiệp định thương mại với Mexico, Canada