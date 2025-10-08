Thứ tư, 8/10/2025, 06:29 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hà Nội tiếp tục mưa đến sáng nay | Lũ các sông miền Bắc lên nhanh
Bộ Xây dựng đề xuất siết cho vay với người mua nhà thứ hai trở đi; Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng;...
- 00:13 Hà Nội tiếp tục mưa đến sáng nay
- 01:14 Lũ các sông miền Bắc lên nhanh
- 02:22 Bộ Xây dựng đề xuất siết cho vay với người mua nhà thứ hai trở đi
- 03:12 Việt Nam có gần 11 triệu tài khoản chứng khoán trước nâng hạng
- 04:46 Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng
- 05:44 Hàng trăm người xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội
- 06:37 VneID sẽ tích hợp gần 200 loại giấy tờ của người dân
- 07:34 Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty thép VinMetal, đầu tư 10.000 tỷ đồng
- 08:36 Chung cư trung tâm Hà Nội, TP.HCM vượt 100 triệu đồng/m²
- 09:42 Công an làm việc nhiều giờ ở trụ sở công ty của Shark Bình
- 10:33 Ấn Độ lao đao trước đòn thuế 100% của ông Trump
- 11:26 Hàng dệt may Trung Quốc ồ ạt vào châu Âu khi gặp khó ở Mỹ
- 12:28 eSIM bùng nổ, đe dọa doanh thu các hãng viễn thông