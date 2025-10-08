Điểm tin 6h: Hà Nội tiếp tục mưa đến sáng nay | Lũ các sông miền Bắc lên nhanh

Bộ Xây dựng đề xuất siết cho vay với người mua nhà thứ hai trở đi; Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng;...