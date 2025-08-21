Thứ năm, 21/8/2025, 06:31 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hà Nội phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người xem diễu binh | TP HCM bổ sung 48 dự án cho người nước ngoài được mua nhà
VN-Index đảo chiều ngoạn mục cuối phiên nhờ ngân hàng; Người lái xe bán tải gây náo loạn bãi biển bị phạt 6 tháng tù...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 VN-Index đảo chiều ngoạn mục cuối phiên nhờ ngân hàng
- 01:33 Giá bất động sản tiếp tục leo thang, tiền thuê nhà gần như “dậm chân tại chỗ”
- 02:46 Tỷ giá ngân hàng vượt 26.500 đồng, USD tự do lập đỉnh mới
- 04:08 Hà Nội phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người xem diễu binh
- 05:04 TP HCM bổ sung 48 dự án cho người nước ngoài được mua nhà
- 06:17 Người lái xe bán tải gây náo loạn bãi biển bị phạt 6 tháng tù
- 07:02 Hai xe khách tông nhau, một người chết
- 07:31 Ông Trump yêu cầu Thống đốc Fed lập tức từ chức
- 08:30 Mỹ ưu tiên dùng thuế nhập khẩu để trả nợ công
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Hà Nội phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người xem diễu binh | TP HCM bổ sung 48 dự án cho người nước ngoài được mua nhà