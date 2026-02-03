Thứ ba, 3/2/2026, 06:33 (GMT+7)
Điểm tin 6h:
Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu được giảm 13 năm tù; Căng thẳng thương mại với Mỹ, nhiều nước điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc...
- 00:12 Hà Nội muốn làm bể ngầm khổng lồ ứng phó ngập úng
- 00:55 Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu được giảm 13 năm tù
- 01:42 Lãnh đạo ở Lâm Đồng để lộ thông tin người tố cáo
- 02:28 Bắc Ninh thu hút hơn 1 tỷ USD vốn ngoại chỉ trong một ngày
- 03:15 PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu tích cực năm 2026
- 04:05 Giá bitcoin giảm xuống mức thấp nhất gần 10 tháng
- 04:52 Căng thẳng thương mại với Mỹ, nhiều nước điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc
- 05:37 Tổng thống Iran ra lệnh khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ