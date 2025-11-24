Thứ hai, 24/11/2025, 06:16 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hà Nội dự kiến hỗ trợ mỗi người 5 triệu đổi xe máy điện | Hơn 21.000 vé tàu phải hoàn trả vì mưa lũ
Thành lập Quỹ nhà ở quốc gia và Quỹ nhà ở địa phương để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; Lãi suất tiết kiệm đồng loạt tăng tại 8 ngân hàng trong tuần qua;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi người để đổi xe máy điện
- 01:37 Mưa lũ làm tê liệt đường sắt Bắc – Nam, hơn 21.000 vé tàu phải hoàn trả
- 02:40 Quả đồi sạt lở đe dọa khu dân cư ở Lâm Đồng
- 03:21 Thí điểm dạy AI ở phổ thông từ tháng 12
- 04:09 Thành lập Quỹ nhà ở quốc gia và Quỹ nhà ở địa phương để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- 05:06 Lãi suất tiết kiệm đồng loạt tăng tại 8 ngân hàng trong tuần qua
- 06:16 Dòng tiền trên thị trường đang tập trung vào nhóm bất động sản, hóa chất và xây dựng
- 07:24 Một cổ đông lớn muốn bán hết vốn tại hãng mỳ gói 'hai con tôm'
- 08:46 Đức mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực
- 09:46 Chủ nhà Trung Quốc tuyệt vọng giữa tồn kho 80 triệu căn, cầu may để bán nhà
- 10:49 Bitcoin rơi mạnh về sát 80.000 USD, thị trường tiền số đối mặt rủi ro bán tháo
- 11:47 Nga bán hơn 200 tấn vàng để bù ngân sách
- 12:50 Chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ tín hiệu giảm lãi suất, giá dầu giảm vì hòa bình Ukraine