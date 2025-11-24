Điểm tin 6h: Hà Nội dự kiến hỗ trợ mỗi người 5 triệu đổi xe máy điện | Hơn 21.000 vé tàu phải hoàn trả vì mưa lũ

Thành lập Quỹ nhà ở quốc gia và Quỹ nhà ở địa phương để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; Lãi suất tiết kiệm đồng loạt tăng tại 8 ngân hàng trong tuần qua;...