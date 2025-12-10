Thứ tư, 10/12/2025, 06:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hà Nội chuẩn bị trạm sạc, bãi đỗ cho lộ trình hạn chế xe máy xăng | Đề xuất quỹ từ thiện không được cho vay, góp vốn
Trường học mượn máy lọc không khí, giảm hoạt động ngoài trời vì ô nhiễm; Chìm tàu cá, 8 người gặp nạn;...
- 00:12 Hà Nội chuẩn bị trạm sạc, bãi đỗ cho lộ trình hạn chế xe máy xăng
- 01:24 Đề xuất quỹ từ thiện không được cho vay, góp vốn
- 02:13 Trường học mượn máy lọc không khí, giảm hoạt động ngoài trời vì ô nhiễm
- 03:08 Chìm tàu cá, 8 người gặp nạn
- 03:55 Bế tắc truy tìm ôtô làm đá rơi khiến du khách Nga tử vong
- 04:42 Vợ chồng chủ hiệu vàng lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố
- 05:37 Một nhà mạng vượt tiến độ, hoàn thành 20.000 trạm 5G trong năm 2025
- 06:47 Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào Top 80 người giàu nhất thế giới nhờ cổ phiếu Vingroup tăng mạnh
- 07:52 Vingroup đề xuất đầu tư 3 tỷ USD phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana (Ấn Độ)
- 08:54 Châu Âu đối mặt “cú sốc Trung Quốc” lần hai
- 10:02 Nhật Bản thu về 21.894 tỷ đồng tài sản vô thừa nhận
- 10:58 Mỹ điều tra nghi vấn bánh xe thép Việt Nam dùng nguyên liệu Trung Quốc để né thuế