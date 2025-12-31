Điểm tin
Điểm tin 6h: Giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt | Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe
Thứ tư, 31/12/2025, 06:09 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt | Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe

Giáo viên nhận thưởng Tết khoảng 10-14 triệu đồng; Các trường thuộc Bộ Giáo dục giảm khoảng 3.000 biên chế;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt | Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe