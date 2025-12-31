Thứ tư, 31/12/2025, 06:09 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt | Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe
Giáo viên nhận thưởng Tết khoảng 10-14 triệu đồng; Các trường thuộc Bộ Giáo dục giảm khoảng 3.000 biên chế;...
- 00:12 Giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt
- 00:57 Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe
- 01:27 Giáo viên nhận thưởng Tết khoảng 10-14 triệu đồng
- 02:19 Các trường thuộc Bộ Giáo dục giảm khoảng 3.000 biên chế
- 03:22 Giá vàng trong nước giảm mạnh, có nơi mất tới 4 triệu đồng mỗi lượng
- 04:12 Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh dự báo lập kỷ lục 10,5 tỷ đô la Mỹ
- 05:03 Đà Nẵng đề xuất tăng mạnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công
- 05:52 Hải Phòng vượt Hà Nội về lợi suất cho thuê căn hộ, giá tăng mạnh trong hai năm
- 06:40 GS Tạ Ngọc Tấn: Việt Nam có cơ sở hoàn thành hai mục tiêu 100 năm
- 07:44 Đại sứ Knapper điểm lại quan hệ Việt - Mỹ năm 2025 bằng tiếng Việt
- 08:41 Lợi suất tăng mạnh nhất 31 năm làm rung chuyển thị trường trái phiếu Nhật Bản
- 09:29 Nga, Ukraine đấu khẩu về cáo buộc dinh thự ông Putin bị tập kích
- 10:23 Chứng khoán Trung Quốc hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2017
- 11:09 Thái Lan hoãn thả tù binh Campuchia sau cáo buộc drone xâm nhập