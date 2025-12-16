Thứ ba, 16/12/2025, 06:08 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử, vượt 157 triệu đồng mỗi lượng | Hiệu trưởng Cao đẳng du lịch Hà Nội 'ăn chặn tiền A80' bị bắt
TP HCM sẽ lập khu thương mại tự do Cái Mép Hạ; Sở Xây dựng TP HCM không đồng tình nới giờ xe rác vào nội đô...
- 00:12 Giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử, vượt 157 triệu đồng mỗi lượng
- 01:18 Đề xuất 5 nhóm nhà giáo hưởng phụ cấp đặc biệt, cao nhất 150% lương
- 02:19 Nhu cầu vốn tăng mạnh, thị trường trái phiếu vẫn chưa phát huy vai trò trụ cột
- 03:22 Dự án xanh, tuần hoàn sắp được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước
- 04:26 Sở Xây dựng TP HCM không đồng tình nới giờ xe rác vào nội đô
- 05:20 TP HCM sẽ lập khu thương mại tự do Cái Mép Hạ
- 06:49 Hiệu trưởng Cao đẳng du lịch Hà Nội 'ăn chặn tiền A80' bị bắt
- 07:58 Động lực tăng trưởng chủ chốt của kinh tế Trung Quốc suy yếu rõ rệt
- 09:01 Phố Wall bắt đầu đặt câu hỏi về bong bóng AI
- 10:05 Campuchia bắt người bị nghi chỉ điểm cho F-16 Thái Lan ném bom