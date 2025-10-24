Thứ sáu, 24/10/2025, 06:19 (GMT+7)
Nội dung chính
- 00:12 Sẽ sáp nhập loạt trường cao đẳng Y tế
- 00:59 Đề xuất chung cư hỗn hợp mới được cho thuê lưu trú du lịch ngắn ngày
- 01:47 'Xuất khẩu' thương hiệu Việt ra thế giới
- 02:40 Ba điều dưỡng Nghệ An bị truy sát đã qua nguy kịch
- 03:23 Giá vàng miếng bật tăng 900.000 đồng/lượng sau hai phiên lao dốc
- 04:24 Sun Group được duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 205ha tại Mê Linh
- 05:18 Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược
- 06:04 Các hãng dầu quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga