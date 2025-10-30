Thứ năm, 30/10/2025, 06:20 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Dùng đá trấn giữ cầu đường sắt sông Hương | Giá bạc tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm
Lo nguồn cung nhà giảm khi Hà Nội tăng mạnh bảng giá đất ngoại thành; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng thanh, kiểm tra việc mua bán ngoại tệ...
- 00:12 Lũ sông Hương lên, hai tàu chở đá quay lại trấn giữ cầu đường sắt
- 00:57 Sạt lở đất vùi lấp hàng chục ngôi nhà, 5 người bị thương
- 01:52 Lo nguồn cung nhà giảm khi Hà Nội tăng mạnh bảng giá đất ngoại thành
- 02:42 Bộ Xây dựng: Giá nhà tăng do đầu cơ và quy hoạch thiếu minh bạch
- 03:31 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng thanh, kiểm tra việc mua bán ngoại tệ
- 04:25 Sáu ngân hàng lãi hơn 20.000 tỷ sau 9 tháng đầu năm
- 05:21 Giá bạc “quay xe” tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm
- 06:14 Người phụ nữ bị bắt vì liên quan sai phạm của Hoàng Hường
- 07:10 Trung Quốc nối lại nhập khẩu đậu nành Mỹ sau hơn nửa năm gián đoạn
- 08:02 Fed giảm lãi suất 0,25%