Thứ năm, 30/10/2025, 06:20 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Dùng đá trấn giữ cầu đường sắt sông Hương | Giá bạc tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm

Lo nguồn cung nhà giảm khi Hà Nội tăng mạnh bảng giá đất ngoại thành; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng thanh, kiểm tra việc mua bán ngoại tệ...

Diễm Hạnh

