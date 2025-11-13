Thứ năm, 13/11/2025, 06:20 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc | Thái Lan tuyên bố không đàm phán tiếp với Campuchia
Đề xuất bổ sung quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng; Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn;...
- 00:11 Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc
- 00:48 Bộ Nội vụ: Không có cơ sở pháp lý cho hệ số lương đặc thù với giáo viên
- 02:00 Chủ tịch Lào Cai làm Chủ tịch Ninh Bình
- 02:42 Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn
- 03:39 'GDP phải tăng ít nhất 5 lần trong 20 năm tới để đạt mục tiêu năm 2045'
- 04:54 Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm khu bến cảng, logistics hơn 4.300 ha ở Hải Phòng
- 06:12 Hà Nội chi hơn 3.370 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường kết nối Tây Mỗ – Hà Đông
- 07:09 Sân bay Long Thành chạy “nước rút”, tuyển gần 14.000 lao động cho năm 2026
- 08:04 Tập đoàn Qorvo muốn hợp tác với Bắc Ninh phát triển hệ sinh thái bán dẫn
- 08:57 Nghi phạm đánh nam sinh lớp 9 tử vong bị bắt
- 09:36 Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trên thị trường vàng toàn cầu
- 10:24 Thái Lan tuyên bố không đàm phán tiếp với Campuchia