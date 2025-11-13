Điểm tin
Điểm tin 6h: Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc | Thái Lan tuyên bố không đàm phán tiếp với Campuchia
Thứ năm, 13/11/2025, 06:20 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc | Thái Lan tuyên bố không đàm phán tiếp với Campuchia

Đề xuất bổ sung quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng; Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc | Thái Lan tuyên bố không đàm phán tiếp với Campuchia